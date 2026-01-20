Tödlicher Unfall in Radebeul: Seniorin (†84) von Lkw überrollt

Radebeul - Am Dienstagmittag spielten sich in Radebeul schreckliche Szenen ab. Beim Abbiegen überrollte ein Lkw eine Fußgängerin (†84). Der Seniorin verstarb.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Radebeul sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich die Tragödie am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung zwischen der Meißner Straße und der August-Bebel-Straße.

Ein Sattelzug-Fahrer wollte ersten Ermittlungen zufolge von der Meißner Straße nach rechts auf die August-Bebel-Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine Fußgängerin, die soeben die Straße überqueren wollte.

Das tonnenschwere Gefährt überrollte die Seniorin, welche noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlag.

Kurz darauf sicherte die Freiwillige Feuerwehr Radebeul die Unfallstelle ab.