Tragödie in Dresden: Person von Zug erfasst - 300 Bahnreisende evakuiert

Dresden - Ein tödlicher Unfall zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Dresden-Strehlen sorgt seit Freitagabend für erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr.

In Dresden kollidierte am Freitagabend ein Zug mit einer Person. (Archivbild) © Ove Landgraf

Gegen 19 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einer Person, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 zunächst erklärte.

Die Feuerwehr Dresden teilte kurz daraufhin mit, dass die Person in Höhe der Uhlandstraße von der Bahn erfasst wurde und den Unfall nicht überlebte: "Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen."

Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden erklärte, dass sich der Unfall gegen 18.47 Uhr in Fahrtrichtung Strehlen ereignete. Die Kriminalpolizei hat derweil die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Alle vier Gleise mussten unterdessen gesperrt werden. Das wirkt sich sowohl auf den Fernverkehr zwischen Dresden und Prag als auch auf Verbindungen der Linien S1 und S2 aus.

Laut "DB InfraGO" werden nachfolgende Züge derzeit zurückgehalten.