Tram-Unfall in Pieschen: Sieben Verletzte - darunter ein Baby - und sechsstelliger Sachschaden

Dresden - Übler Tram-Unfall in Pieschen ! Auf der Leipziger Straße sind am Dienstagabend zwei Straßenbahnen gegeneinander gekracht. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig und dauerte bis spät in die Nacht hinein.

Zwei Straßenbahnen krachten am Dienstagabend auf der Leipziger Straße plötzlich ineinander. © xcitepress/Christian Essler

Es war kurz vor 17.30 Uhr, als plötzlich zwei neue Bahnen der Linie 9 und des Typs "NGT DX DD" in der Nähe der Haltestelle Altpieschen und des Ballhaus Watzke auf Höhe Elbcenter kollidierten.

Stundenlang war die Leipziger Straße im betroffenen Bereich bis 23.15 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwochmorgen auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Eigentlich hätte die Tram in Richtung Tolkewitz geradeaus fahren sollen. Doch offenbar war eine Weiche fälschlicherweise in Richtung Bürgerstraße gestellt, so die bisherigen Ermittlungen. Ob es einen technischen oder einen menschlichen Fehler gab, ist noch unklar.

Bei dem Aufprall verletzten sich laut Polizei die Fahrerin (60) der Bahn nach Tolkewitz sowie der Fahrer (59) aus der Tram der Gegenrichtung leicht. Auch fünf Insassen im Fahrgastraum - zwei Jungen (11, 12), ein Baby (1) sowie zwei Frauen (37, 79) - mussten ambulant behandelt werden.