Zwei Straßenbahn-Unfälle in einer Nacht: Auto gerammt, Wildschwein überfahren
Dresden - Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle sorgten in der Nacht zu Sonntag in Dresden für Behinderungen. Die alarmierten Einsatzkräfte waren zunächst in der Altstadt, danach in Gorbitz gefordert.
Es war kurz vor 1 Uhr, als ein Skoda am Bahnübergang Kreuzstraße/Ecke Dr.-Külz-Ring einer Tram Richtung Striesen die Vorfahrt nahm und mit deren Front kollidierte, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.
Die Verursacherin sei unverletzt geblieben, ebenso wie ihr Beifahrer.
Am Skoda entstanden jedoch erhebliche Beschädigungen. Der NGT D8 DD dagegen blieb weitgehend verschont.
Die Strecke war rund 90 Minuten gesperrt, weshalb die Linien 12 und 62 umgeleitet werden mussten.
Feuerwehr entfernt Kadaver vom Gleis
Etwa dreieinhalb Stunden später krachte es erneut. Dieses Mal stieß gegen 4.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 7 im Bereich der Coventrystraße mit einem Wildschwein zusammen, das nicht überlebte.
Zwei weitere Artgenossen hatten Glück und konnten die Gleise noch unbeschadet überqueren.
Nachdem der betroffene Stadtbahnwagen langsam vorgefahren war, schleppten mehrere Feuerwehr-Kameraden die tote Sau die Böschung hinauf und übergaben den Kadaver dem zuständigen Jagdpächter.
Der Tram-Verkehr nahe dem Betriebshof Gorbitz war zeitweise unterbrochen.
