Trümmerfeld an A17-Abfahrt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Dresden - Infolge einer heftigen Kollision zwischen drei Autos an der A17 -Abfahrt Dresden-Gorbitz wurden zwei Personen verletzt.

Drei Autos krachten auf der Coventrystraße zusammen. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizei Dresden bereits am Sonntagabend auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es gegen 18.40 Uhr auf der Coventrystraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Montag gab die Polizeidirektion Dresden weitere Details bekannt. Demnach war die Fahrerin (23) eines VW-Polo in Richtung Stadt unterwegs, als sie an der Autobahnabfahrt Dresden-Gorbitz mit einem Mercedes-Fahrer (56) kollidierte.

Infolge des Zusammenstoßes rauschte der 56-Jährige mit seiner E-Klasse zudem gegen den VW Golf einer 50-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt neben ihm fuhr.

Sowohl die 23-Jährige als auch der 56-Jährige kamen mit leichten Verletzungen davon. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.