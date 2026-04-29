Tunnelröhre am Wiener Platz dicht, Polizei und Feuerwehr im Einsatz
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Dresden - Wichtige Verkehrsader plötzlich dicht! Am Mittwochmittag mussten Einsatzkräfte den Tunnel Wiener Platz in Richtung World Trade Center sperren.
Zwei Autos waren dort kurz vor 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zusammengekracht, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
"Es gibt zwei Leichtverletzte", so eine Sprecherin.
Die Feuerwehr sei vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen.
Noch ist unklar, wie lange die Sperrung andauert. Verkehrsteilnehmer können die Unfallstelle über die St. Petersburger Straße und die Budapester Straße umfahren.
Titelfoto: Holm Helis