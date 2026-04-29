Tunnelröhre am Wiener Platz dicht, Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Wichtige Verkehrsader plötzlich dicht! Am Mittwochmittag mussten Einsatzkräfte den Tunnel Wiener Platz in Richtung World Trade Center sperren.

In der Tunnelröhre am Wiener Platz in Richtung WTC ereignete sich am Mittwochmittag ein Unfall. (Archivfoto) © Holm Helis

Zwei Autos waren dort kurz vor 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zusammengekracht, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"Es gibt zwei Leichtverletzte", so eine Sprecherin.

Die Feuerwehr sei vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen.