Zwei Radfahrer, zwei Unfälle: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Doppelte Zeugensuche in Dresden! Gleich zwei Fahrrad-Unfälle konnten bisher nicht vollständig geklärt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Am Dienstag ereignete sich gegen 8 Uhr morgens ein Unfall in Leubnitz-Neuostra, wie die Polizei mitteilte.
Dabei fuhr ein Fahrradfahrer (38) zwischen der Tornaer Straße und der Spitzwegstraße auf dem linken Fußweg.
Ein 53-Jähriger fuhr währenddessen scheinbar unaufmerksam mit seinem Renault Trafic aus einer Einfahrt heraus und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen.
Der 38-Jährige wurde leicht verletzt - es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.
Wer nähere Angaben zum Unfall machen kann, soll sich unter der (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.
Weiterer ungeklärter Radler-Unfall im März
Ein weiterer Fahrrad-Unfall ereignete sich bereits am 25. März. Gegen 12.45 fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rad auf dem dafür vorgesehenen Weg entlang der Freiberger Straße Richtung Postplatz.
Kurz vor der Marienstraße überholte ihn ein oranges Auto mit Pritschenplane - dieses bog anschließend nach rechts auf die Marienstraße ab, ohne den heranfahrenden 28-Jährigen zu beachten.
Der Radfahrer, der geradeaus fahren wollte, krachte gegen den Wagen und stürzte. Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.
Drei Frauen eilten dem Verletzten zur Hilfe und tauschten sich kurzerhand mit dem Unfallfahrer aus. Dieser fuhr anschließend davon.
Der Autofahrer wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat kurze dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt Arbeitskleidung.
Die Polizei sucht auch hier nach Zeugen.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel; Karl-Josef Hildenbrand/dpa