Zwei Radfahrer, zwei Unfälle: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Doppelte Zeugensuche in Dresden ! Gleich zwei Fahrrad-Unfälle konnten bisher nicht vollständig geklärt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Dienstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer von einem Auto auf der Tornaer Straße erfasst. © Steffen Füssel

Am Dienstag ereignete sich gegen 8 Uhr morgens ein Unfall in Leubnitz-Neuostra, wie die Polizei mitteilte.

Dabei fuhr ein Fahrradfahrer (38) zwischen der Tornaer Straße und der Spitzwegstraße auf dem linken Fußweg.

Ein 53-Jähriger fuhr währenddessen scheinbar unaufmerksam mit seinem Renault Trafic aus einer Einfahrt heraus und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt - es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Wer nähere Angaben zum Unfall machen kann, soll sich unter der (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.