Tunnelröhre am Wiener Platz plötzlich dicht: Das war der Grund
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Dresden - Wichtige Verkehrsader plötzlich dicht! Am Mittwochmittag mussten Einsatzkräfte den Tunnel Wiener Platz in Richtung World Trade Center sperren.
Zwei Autos waren dort kurz vor 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zusammengekracht, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
"Es gab zwei Leichtverletzte", so eine Sprecherin.
Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, um die Fahrbahn zu reinigen.
Am späteren Nachmittag war die Röhre schließlich wieder freigegeben. Verkehrsteilnehmer konnten die Unfallstelle über die St. Petersburger Straße und die Budapester Straße umfahren.
Erstmeldung vom 29. April, 16.33 Uhr. Letzte Aktualisierung am 29. April, 18.38 Uhr.
Titelfoto: Holm Helis