Tunnelröhre am Wiener Platz plötzlich dicht: Das war der Grund

Dresden - Wichtige Verkehrsader plötzlich dicht! Am Mittwochmittag mussten Einsatzkräfte den Tunnel Wiener Platz in Richtung World Trade Center sperren.

Im Tunnel Wiener Platz ereignete sich am Mittwochmittag in Richtung WTC ein Unfall. (Archivfoto) © Holm Helis

Zwei Autos waren dort kurz vor 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zusammengekracht, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"Es gab zwei Leichtverletzte", so eine Sprecherin.

Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, um die Fahrbahn zu reinigen.