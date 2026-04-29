Radfahrer in Dresden von Straßenbahn erfasst

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Straßenbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt! Am Mittwochnachmittag hat sich in Dresden nahe dem World Trade Center ein Unfall ereignet.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Straßenbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt! Am Mittwochnachmittag hat sich in Dresden nahe dem World Trade Center ein Unfall ereignet.

Am Bahnübergang Rosenstraße sind am Mittwochnachmittag eine Tram und ein Radfahrer zusammengestoßen.
Am Bahnübergang Rosenstraße sind am Mittwochnachmittag eine Tram und ein Radfahrer zusammengestoßen.  © TAG24

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Radfahrer auf der Rosenstraße kurz nach 16 Uhr mit einer Tram kollidiert.

"Die Person wurde dabei leicht verletzt", erklärte eine Sprecherin.

Weitere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.

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Dresden Unfall Zwei Radfahrer, zwei Unfälle: Polizei sucht Zeugen

Die DVB mussten rund eine Stunde lang Umleitungen fahren lassen.

Die Polizei war für die Unfallaufnahme vor Ort.
Die Polizei war für die Unfallaufnahme vor Ort.  © TAG24
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Die Linie 7 rollte in Richtung Pennrich zwischen Postplatz und S-Bahnhof Freiberger Straße über die Haltestelle Schwimmhalle. Die Linie 10 fuhr in Richtung Messe zwischen Gret-Palucca-Straße und Bahnhof Mitte über den Postplatz.

Titelfoto: Montage: TAG24 (2)

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