Unfall am Bahnhof Mitte: Radfahrer im Krankenhaus

Dresden - Am Donnerstagmorgen ist ein Kia-Fahrer (87) am Bahnhof Mitte mit einem Radfahrer (48) kollidiert.

Aufgrund des Unfalls im Kreuzungsbereich konnte die Bahn nicht weiterfahren. © TAG24

Der Unfall ereignete sich gegen 8.52 Uhr an der Bahnunterführung Friedrichstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.

Später teilte die Polizei mit, dass der 48-Jährige mit seinem Rad auf Könneritzstraße fuhr, als er beim Abbiegen in die Friedrichstraße mit dem Kia zusammenstieß.

Der Radfahrer musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen derweil noch nicht vor.