Unfall am Bahnhof Mitte: Radfahrer von Opel erfasst
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Dresden - Am Donnerstagmorgen ist ein Opel-Fahrer am Bahnhof Mitte mit einem Radfahrer kollidiert.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.52 Uhr an der Unterführung Friedrichstraße/Weißeritzstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Weitere Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.
Bildaufnahmen zeigen, wie eine Tram der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) aufgrund der Kollision an der Unfallstelle nicht weiterfahren konnte. Meldungen über Umleitungen oder Ausfälle gab es bisher aber nicht.
Titelfoto: TAG24