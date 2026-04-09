Unfall am Bahnhof Mitte: Radfahrer von Opel erfasst

Dresden - Am Donnerstagmorgen ist ein Opel-Fahrer am Bahnhof Mitte mit einem Radfahrer kollidiert.

Aufgrund des Unfalls im Kreuzungsbereich konnte die Bahn nicht weiterfahren. © TAG24

Der Unfall ereignete sich gegen 8.52 Uhr an der Unterführung Friedrichstraße/Weißeritzstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Weitere Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.