Tragischer Ostersonntag: Zwei Motorradfahrer sterben in Dresden und der Sächsischen Schweiz

Dresden - Schwarzer Ostersonntag in Sachsen: Im Norden Dresdens und in der Sächsischen Schweiz kam es zu zwei tödlichen Motorradunfällen .

Der 31-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es am frühen Ostersonntag zu einem tödlichen Unfall auf der Wilschdorfer Landstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 31-jähriger Motorradfahrer gegen 6 Uhr auf der Kreuzung Rähnitzer Allee mit einem Ford Ranger zusammengestoßen.

Der 31-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der 41 Jahre alte Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.