Tragischer Ostersonntag: Zwei Motorradfahrer sterben in Dresden und der Sächsischen Schweiz
Dresden - Schwarzer Ostersonntag in Sachsen: Im Norden Dresdens und in der Sächsischen Schweiz kam es zu zwei tödlichen Motorradunfällen.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es am frühen Ostersonntag zu einem tödlichen Unfall auf der Wilschdorfer Landstraße.
Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 31-jähriger Motorradfahrer gegen 6 Uhr auf der Kreuzung Rähnitzer Allee mit einem Ford Ranger zusammengestoßen.
Der 31-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der 41 Jahre alte Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.
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In Sebnitz verlor ein Mann die Kontrolle über seine Maschine
Gegen 11 Uhr am Sonntagvormittag kam es auf der S 154 zwischen Lichtenhain und Sebnitz zu einem schweren Unfall.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, war eine dreiköpfige Motorradgruppe zu einer Ausfahrt unterwegs, als der 54-Jährige als Erster der Kolonne in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über seine Maschine verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter T5.
Trotz des schnellen Eingreifens von Ersthelfern und Rettungskräften erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, konnte jedoch nichts mehr für den 54-Jährigen tun.
Die beiden Begleiter des Mannes erlitten einen schweren Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.
Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 16.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Sowohl auf der Wilschdorfer Landstraße in Dresden als auch auf der S 153 zwischen Lichtenhain und Sebnitz kam es wegen der Unfälle zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
Erstmeldung von 9.56 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.45 Uhr.
Titelfoto: Bildontage: Roland Halkasch, Marko Förster