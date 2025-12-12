Unfall am Großen Garten: Laster erfasst Fußgänger

Dresden - Unfall am Großen Garten! Am Vormittag erfasste ein Laster einen Fußgänger.

Auf der Lennéstraße in Dresden wurde am Freitagvormittag ein Fußgänger von einem Laster erfasst. © privat

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden TAG24 gegenüber bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr auf der Lennéstraße nahe dem Rudolf-Harbig-Stadion.

Kurz vor dem Eingang zur Hauptallee des Großen Garten fuhr ein Lkw einen Fußgänger an.

Ob und wie schwer die Person verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Lennéstraße ist aktuell voll gesperrt.