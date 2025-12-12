9.143
Unfall am Großen Garten: Laster erfasst Fußgänger
Dresden - Unfall am Großen Garten! Am Vormittag erfasste ein Laster einen Fußgänger.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden TAG24 gegenüber bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr auf der Lennéstraße nahe dem Rudolf-Harbig-Stadion.
Kurz vor dem Eingang zur Hauptallee des Großen Garten fuhr ein Lkw einen Fußgänger an.
Ob und wie schwer die Person verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.
Die Lennéstraße ist aktuell voll gesperrt.
Auch der öffentliche Nahverkehr war vom Unfall betroffen. Mittlerweile sollen die Trams der Linien 8, 10 und 13 aber wieder verkehren.
Mit Verspätungen sei noch zu rechnen, so die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X".
