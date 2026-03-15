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Unfall auf A4 bei Dresden: Mercedes überschlägt sich - Feuerwehr rettet zwei Personen und Hund aus Wrack

In der Nacht zu Sonntag hat es auf der A4 bei Dresden gekracht: Zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Neustadt überschlug sich ein Mercedes Sprinter.

Von Jonas Reihl

Dresden - In der Nacht zu Sonntag hat es auf der A4 bei Dresden gekracht: Zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Neustadt überschlug sich ein Mercedes Sprinter.

Der Mercedes Sprinter überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.
Der Mercedes Sprinter überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.  © Roland Halkasch

Der Transporter fuhr gegen 0.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die rechte Leitplanke auf.

Daraufhin wurde der Wagen in den Straßengraben geschleudert, wo er sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem die Pritsche des Transporters abgerissen.

Wie die Dresdner Feuerwehr berichtet, wurden zwei Personen (39, 32) in dem Sprinter eingeklemmt und schwer verletzt.

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Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten beide mittels hydraulischen Geräten aus dem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst.

Außerdem retteten die Einsatzkräfte einen Hund aus dem Wagen. Der Vierbeiner wurde nach Absprache mit dem 39-jährigen Besitzer ins Tierheim Dresden-Stetzsch gebracht.

Zuvor fuhr der Wagen auf die rechte Leitplanke auf und wurde in den Straßengraben geschleudert.
Zuvor fuhr der Wagen auf die rechte Leitplanke auf und wurde in den Straßengraben geschleudert.  © Roland Halkasch
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Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden verletzten Fahrzeuginsassen sowie den aus dem Fahrzeugwrack geretteten Hund.
Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden verletzten Fahrzeuginsassen sowie den aus dem Fahrzeugwrack geretteten Hund.  © Roland Halkasch

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Chemnitz gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Im Einsatz waren insgesamt 37 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Friedrichstadt, Pieschen und Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

Titelfoto: Roland Halkasch

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