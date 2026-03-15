Unfall auf A4 bei Dresden: Mercedes überschlägt sich - Feuerwehr rettet zwei Personen und Hund aus Wrack
Dresden - In der Nacht zu Sonntag hat es auf der A4 bei Dresden gekracht: Zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Neustadt überschlug sich ein Mercedes Sprinter.
Der Transporter fuhr gegen 0.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die rechte Leitplanke auf.
Daraufhin wurde der Wagen in den Straßengraben geschleudert, wo er sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem die Pritsche des Transporters abgerissen.
Wie die Dresdner Feuerwehr berichtet, wurden zwei Personen (39, 32) in dem Sprinter eingeklemmt und schwer verletzt.
Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten beide mittels hydraulischen Geräten aus dem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst.
Außerdem retteten die Einsatzkräfte einen Hund aus dem Wagen. Der Vierbeiner wurde nach Absprache mit dem 39-jährigen Besitzer ins Tierheim Dresden-Stetzsch gebracht.
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Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Chemnitz gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Im Einsatz waren insgesamt 37 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Friedrichstadt, Pieschen und Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.
Titelfoto: Roland Halkasch