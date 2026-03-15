Unfall auf A4 bei Dresden: Mercedes überschlägt sich - Feuerwehr rettet zwei Personen und Hund aus Wrack

Dresden - In der Nacht zu Sonntag hat es auf der A4 bei Dresden gekracht: Zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Neustadt überschlug sich ein Mercedes Sprinter.

Der Mercedes Sprinter überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. © Roland Halkasch

Der Transporter fuhr gegen 0.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die rechte Leitplanke auf.

Daraufhin wurde der Wagen in den Straßengraben geschleudert, wo er sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem die Pritsche des Transporters abgerissen.

Wie die Dresdner Feuerwehr berichtet, wurden zwei Personen (39, 32) in dem Sprinter eingeklemmt und schwer verletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten beide mittels hydraulischen Geräten aus dem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst.

Außerdem retteten die Einsatzkräfte einen Hund aus dem Wagen. Der Vierbeiner wurde nach Absprache mit dem 39-jährigen Besitzer ins Tierheim Dresden-Stetzsch gebracht.