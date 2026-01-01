Kurz nach Mitternacht: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Dresden - Verkehrsunfall in Dresden : Kurz nach Mitternacht wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr besteht allerdings keine. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.48 Uhr auf der Schäferstraße.

Dort wurde eine Person von einem Auto angefahren und war bereits nicht mehr ansprechbar, als die Rettungskräfte eintrafen.

Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.