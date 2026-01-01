10.520
Kurz nach Mitternacht: Fußgänger angefahren und schwer verletzt
Dresden - Verkehrsunfall in Dresden: Kurz nach Mitternacht wurde ein Fußgänger schwer verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.48 Uhr auf der Schäferstraße.
Dort wurde eine Person von einem Auto angefahren und war bereits nicht mehr ansprechbar, als die Rettungskräfte eintrafen.
Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Unfallursache ist aktuell noch unklar. Erste TAG24-Informationen, nach denen die Person gerade dabei war, Feuerwerk am Straßenrand anzuzünden, als sich der Unfall ereignete, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Roland Halkasch