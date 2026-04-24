Heftiger Unfall in Dresden: Lkw schleudert BMW gegen Ampel

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Am Donnerstagmittag krachte auf der B 173 in Dresden ein Lastwagen mit einem BMW zusammen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Donnerstagmittag krachte auf der B 173 in Dresden ein Lastwagen mit einem BMW zusammen.

Der BMW wurde durch den Aufprall gegen eine Ampel geschleudert.
Der BMW wurde durch den Aufprall gegen eine Ampel geschleudert.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, kollidierte auf der Coventrystraße gegen 12.30 Uhr ein Lkw mit einem aus der Wurgwitzer Landstraße kommenden BMW, woraufhin das Fahrzeug gegen eine Ampel geschleudert wurde.

Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden.

Auf Fotos ist zu erkennen, dass das linke Vorderrad herausgerissen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

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Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt.

Das linke Vorderrad des BMW wurde bei dem Aufprall komplett herausgerissen.
Das linke Vorderrad des BMW wurde bei dem Aufprall komplett herausgerissen.  © Roland Halkasch
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Die Bundesstraße 173 ist in Richtung Dresden derzeit gesperrt. Zudem ist die Ampelanlage ausgefallen, wodurch es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommt.

Die Polizei ist noch vor Ort und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

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