Unfall in Dresden-Nickern: Achtjähriger von BMW erfasst und schwer verletzt
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Dresden - Gefährlicher Zusammenstoß in Dresden-Nickern! Am Mittwochmittag wurde ein kleiner Junge bei einem Unfall schwer verletzt.
Ein Achtjähriger überquerte gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung Dohnaer Straße/Ecke Tschirnhausstraße, wie die Polizei berichtete.
Eine 71-jährige BMW-Fahrerin näherte sich der Kreuzung und erfasste dabei den Jungen. Der Achtjährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer etwas zu dem Unfallhergang oder der Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Steve Schuster