Schwerer Crash in Striesen: Renault prallt gegen Mast
Dresden - In Dresden-Striesen verlor ein Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Mast.
Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, kam ein Renault-Fahrer gegen 11 Uhr auf der Schandauer Straße in Höhe der Geisingstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.
Dabei fuhr er zunächst auf den Bordstein, prallte gegen einen Baum und anschließend gegen einen Metallmast.
Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er musste aus dem Renault befreit und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, auf der Straße lagen zahlreiche abgebrochene Autoteile. Der genaue Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.
Die Schandauer Straße ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: xcitepress/Lucas Friedenhain