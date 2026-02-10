 2.440

Schwerer Crash in Striesen: Renault prallt gegen Mast

Von Isabel Klemt

Der Fahrer des Renault wurde bei dem Unfall schwer verletzt.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, kam ein Renault-Fahrer gegen 11 Uhr auf der Schandauer Straße in Höhe der Geisingstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Dabei fuhr er zunächst auf den Bordstein, prallte gegen einen Baum und anschließend gegen einen Metallmast.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er musste aus dem Renault befreit und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt.  © xcitepress/Lucas Friedenhain
Durch den Unfall lagen mehrere Autoteile auf der Straße verstreut.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, auf der Straße lagen zahlreiche abgebrochene Autoteile. Der genaue Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Die Schandauer Straße ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

