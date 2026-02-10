Schwerer Crash in Striesen: Renault prallt gegen Mast

Dresden - In Dresden-Striesen verlor ein Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Mast.

Der Fahrer des Renault wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, kam ein Renault-Fahrer gegen 11 Uhr auf der Schandauer Straße in Höhe der Geisingstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Dabei fuhr er zunächst auf den Bordstein, prallte gegen einen Baum und anschließend gegen einen Metallmast.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er musste aus dem Renault befreit und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.