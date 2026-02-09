Seat kracht mit Rettungswagen zusammen: Vier Verletzte

Dresden - Ein Seat ist am Montagvormittag in Dresden mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Personen mussten ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall wurden die Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, kam es am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich Güntzstraße/Striesener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Rettungswagen, der sich auf dem Weg zu einer Einsatzstelle befand, kollidierte dort mit einem Auto.

Durch den Aufprall wurden sowohl die beiden Insassen des Seat als auch die beiden Einsatzkräfte im Rettungswagen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Alle vier wurden vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.