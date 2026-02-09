 3.854

Seat kracht mit Rettungswagen zusammen: Vier Verletzte

Ein Seat ist am Montagvormittag in Dresden mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Personen mussten ins Krankenhaus.

Von Isabel Klemt

Dresden - Ein Seat ist am Montagvormittag in Dresden mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Personen mussten ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall wurden die Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt.
Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, kam es am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich Güntzstraße/Striesener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Rettungswagen, der sich auf dem Weg zu einer Einsatzstelle befand, kollidierte dort mit einem Auto.

Durch den Aufprall wurden sowohl die beiden Insassen des Seat als auch die beiden Einsatzkräfte im Rettungswagen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Alle vier wurden vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
Die Güntzstraße im Bereich der Striesener Straße voll gesperrt

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Auch die Unfallforschung ist vor Ort.

Wegen der Einsatzmaßnahmen wurde die Güntzstraße im Bereich der Striesener Straße voll gesperrt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe leiteten die Straßenbahnlinien 8 und 13 um.

Titelfoto: Roland Halkasch

