Überholmanöver geht schief: Skoda bleibt auf Bahnsteig hängen

Dresden – Am Montagmittag sorgte ein Autofahrer in Dresden-Pieschen für Chaos und legte den Straßenbahnverkehr lahm, nachdem er beim Überholen ins Gleisbett rutschte und dann nicht mehr von der Stelle kam.

Der Fahrer hatte sich beim Überholmanöver festgefahren. © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr auf der Leipziger Straße bei der Haltestelle Altpieschen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer versucht, ein Müllauto zu überholen, dessen Besatzung gerade Mülltonnen entleerte.

Dabei kam der Skoda zu weit nach links, rutschte von der Fahrbahn und setzte auf der Betonkante des Straßenbahnsteigs auf. Das Auto blieb hängen – an Weiterfahren war nicht zu denken.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, blieb es zum Glück bei einem Blechschaden: Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.