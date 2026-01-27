Heftiger Glättecrash auf Staatsstraße: Stundenlange Vollsperrung, beide Fahrer in Klinik

Pirna - Auf der S169 bei Pirna sorgten Neuschnee und Glätte am Montagabend für einen heftigen Crash . Ein Audi und ein Toyota rauschten ineinander - beide Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Toyota musste aus dem Straßengraben geborgen werden. © Marko Förster

Wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte, war gegen 17.50 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi A3 in Richtung Pirna-Krietzschwitz unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern kam und die Kontrolle über das Auto verlor.

Der Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Toyota Auris (Fahrer 64), der in Richtung Langenhennersdorf unterwegs gewesen war.

Wie auf Bildern vom Unfallort zu sehen ist, sorgte der heftige Aufprall dafür, dass beide Wagen in den Gräben auf ihrer jeweiligen Straßenseite landeten.



Beide Männer konnten sich selbst aus ihren Autos befreien. An ihren Wagen war indes wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe war am Dienstagmorgen noch unklar.

Die Feuerwehren aus Leupoldishain und Königstein sicherten laut TAG24-Informationen die Unfallstelle ab, der Rettungsdienst brachte sowohl den 64- als auch den 20-Jährigen leicht verletzt in eine Klinik.