Junge (7) wird in Dresdner Zentrum von Auto erfasst und schwer verletzt

Dresden - Plötzlich stand er da: In Dresden ist am Montagnachmittag ein Junge (7) auf der Pillnitzer Straße von einem VW Passat erfasst worden. Er wurde dabei schwer verletzt.

Der VW Passat wurde nach dem tragischen Unfall genau untersucht. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Das Kind war gegen 15 Uhr unglücklicherweise direkt vor einem haltenden DVB-Linienbus vorbeigelaufen.

Dadurch wurde es für die VW-Fahrerin (47) vermutlich erst in dem Moment sichtbar, als es bereits mitten auf der Straße stand.

Der Siebenjährige wurde dann von dem Auto so hart getroffen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Er habe aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Abend gegenüber TAG24. Die VW-Fahrerin sei unverletzt geblieben.