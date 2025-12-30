 18.861

Junge (7) wird in Dresdner Zentrum von Auto erfasst und schwer verletzt

In Dresden ist am Montagnachmittag ein Kind auf der Pillnitzer Straße von einem VW Passat erfasst worden. Es soll dabei schwer verletzt worden sein.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Plötzlich stand er da: In Dresden ist am Montagnachmittag ein Junge (7) auf der Pillnitzer Straße von einem VW Passat erfasst worden. Er wurde dabei schwer verletzt.

Der VW Passat wurde nach dem tragischen Unfall genau untersucht.
Das Kind war gegen 15 Uhr unglücklicherweise direkt vor einem haltenden DVB-Linienbus vorbeigelaufen.

Dadurch wurde es für die VW-Fahrerin (47) vermutlich erst in dem Moment sichtbar, als es bereits mitten auf der Straße stand.

Der Siebenjährige wurde dann von dem Auto so hart getroffen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Er habe aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Abend gegenüber TAG24. Die VW-Fahrerin sei unverletzt geblieben.

Für die Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Erstmeldung von 16.53 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.14 Uhr

