Heftiger Unfall in Dresden: Auto kracht gegen Laterne - Fahrer schwer verletzt

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall am 2. Weihnachtsfeiertag in Dresden : Ein Auto ist am späten Freitagabend frontal gegen eine Laterne gekracht.

Infolge des Unfalls musste die Bahnhofstraße vollständig gesperrt werden. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 70-jährige Fahrer gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Niedersedlitz unterwegs.

Die Feuerwehr erklärte weiter, dass der Mann einen Kreislaufstillstand erlitten hatte und daraufhin mit einem Laternenmast kollidierte, wodurch er sich schwer verletzte.

Durch eine Lebensretter-App konnten schnell Ersthelfer alarmiert werden, die, an der Unfallstelle angekommen, erste Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten.

Der 70-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Beifahrerin wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik transportiert.