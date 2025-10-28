 4.500

Verletzte nach schwerem Unfall am Käthe-Kollwitz-Ufer

Bei einem Verkehrsunfall am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden, eine davon schwer.

Von Chris Pechmann

Dresden - Bei einem heftigen Verkehrsunfall am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz hat es am Dienstagmittag Verletzte gegeben!

Crash am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz: der Rettungsdienst sowie eine Mitarbeiterin der Verkehrsunfallforschung am Unfallort.
Crash am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz: der Rettungsdienst sowie eine Mitarbeiterin der Verkehrsunfallforschung am Unfallort.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 angab, wollte eine Autofahrerin (54) gegen 13.30 Uhr mit einem VW Tiguan aus einem Grundstück nach links in Richtung Innenstadt biegen.

Dabei übersah die 54-Jährige anscheinend einen Škoda Scala mit einer 35-jährigen Fahrerin, der am Käthe-Kollwitz-Ufer in Richtung Blaues Wunder unterwegs war. Die Autos rauschten zusammen.

Die VW-Fahrerin wurde leicht, die Frau am Steuer des Škoda schwer verletzt. Der Rettungsdienst rückte an und brachte die Frauen in Krankenhäuser.

Spuren des Zusammenstoßes sind am Škoda und VW erkennbar.
Spuren des Zusammenstoßes sind am Škoda und VW erkennbar.  © Roland Halkasch

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Das Käthe-Kollwitz-Ufer wurde vorübergehend voll gesperrt. Behörden schätzen den entstandenen Sachschaden auf knapp 20.000 Euro.

