Verletzte nach schwerem Unfall am Käthe-Kollwitz-Ufer

Dresden - Bei einem heftigen Verkehrsunfall am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz hat es am Dienstagmittag Verletzte gegeben!

Crash am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz: der Rettungsdienst sowie eine Mitarbeiterin der Verkehrsunfallforschung am Unfallort. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 angab, wollte eine Autofahrerin (54) gegen 13.30 Uhr mit einem VW Tiguan aus einem Grundstück nach links in Richtung Innenstadt biegen.

Dabei übersah die 54-Jährige anscheinend einen Škoda Scala mit einer 35-jährigen Fahrerin, der am Käthe-Kollwitz-Ufer in Richtung Blaues Wunder unterwegs war. Die Autos rauschten zusammen.

Die VW-Fahrerin wurde leicht, die Frau am Steuer des Škoda schwer verletzt. Der Rettungsdienst rückte an und brachte die Frauen in Krankenhäuser.