Vollbremsung! Mehrere Verletzte bei Busunfall auf Großenhainer Straße

Dresden - Am Dienstagnachmittag wurden auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" (Leipziger Vorstadt) bei einem Busunfall mehrere Menschen verletzt.

Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut. © Roland Halkasch

Aus noch unbekannter Ursache musste ein Busfahrer der Linie 81 (Richtung Bahnhof Neustadt) gegen 15.45 Uhr eine Vollbremsung durchführen.

Im Zuge des abrupten Stopps stürtzten vier Passagiere im Bus zu Boden, berichtete ein Dresdner Polizeisprecher gegenüber TAG24. Zum jetzigen Zeitpunkt soll es drei leicht Verletzte und eine schwerverletzte Person geben.

Die Linie 81 sowie EV13 waren nach dem Unfall für längere Zeit gesperrt. Auch die Straßenbahnlinien 3 und 13 waren betroffen.