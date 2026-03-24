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Vollbremsung! Mehrere Verletzte bei Busunfall auf Großenhainer Straße

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" zu einem Busunfall.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Am Dienstagnachmittag wurden auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" (Leipziger Vorstadt) bei einem Busunfall mehrere Menschen verletzt.

Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut.
Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut.  © Roland Halkasch

Aus noch unbekannter Ursache musste ein Busfahrer der Linie 81 (Richtung Bahnhof Neustadt) gegen 15.45 Uhr eine Vollbremsung durchführen.

Im Zuge des abrupten Stopps stürtzten vier Passagiere im Bus zu Boden, berichtete ein Dresdner Polizeisprecher gegenüber TAG24. Zum jetzigen Zeitpunkt soll es drei leicht Verletzte und eine schwerverletzte Person geben.

Die Linie 81 sowie EV13 waren nach dem Unfall für längere Zeit gesperrt. Auch die Straßenbahnlinien 3 und 13 waren betroffen.

Aus noch bislang unbekannter Ursache musste der Bus notbremsen.
Aus noch bislang unbekannter Ursache musste der Bus notbremsen.  © Fotomontage/Roland Halkasch
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Sowohl die Dresdner Polizei als auch Rettungskräfte waren vor Ort.
Sowohl die Dresdner Polizei als auch Rettungskräfte waren vor Ort.  © Fotomontage/Roland Halkasch

Die DVB gaben jedoch nun über die Plattform X Entwarnung: "Die Linien 81/478 und EV13 bedienen die (H) Liststraße nun wieder am Fahrbahnrand".

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch

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