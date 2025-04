Vollsperrung am Elbepark: Sechs Verletzte bei Crash zwischen BMW und Audi

Dresden - Schwerer Unfall am Elbepark: Am späten Freitagabend sind zwei Autos im Dresdner Nordwesten zusammengekracht. Insgesamt sechs Personen wurden verletzt.

Es hat am Freitagabend zwischen einem BMW und einem Audi gekracht. © Roland Halkasch

Das Unglück geschah gegen 22.12 Uhr in der Washingtonstraße an der Ausfahrt Elbepark, auf Höhe des McDonalds.

Dort waren ein BMW und ein Audi zusammengestoßen - in beiden Fahrzeugen befanden sich laut Feuerwehrsprecher Michael Klahre insgesamt sechs Insassen.

Die Einsatzkräfte mussten demnach mehrere Personen aus einem der Fahrzeuge befreien. Der Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen, die anderen fünf Mitfahrer wurden leicht verletzt.

"Zwei Notärzte und die Besatzungen mehrere Rettungswagen übernahmen die medizinische Versorgung vor Ort", so Klahre. Alle wurden anschließend in Krankenhäuser in Dresden gebracht.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften aus verschiedenen Wachen vor Ort, leuchtete die Unfallstelle mit einer Drehleiter aus und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Ihr Einsatz war gegen 23.50 Uhr beendet.