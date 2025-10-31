Vollsperrung im Tunnel Wiener Platz: Auto dreht sich

Dresden - Unfall in Dresden zu später Stunde! Am Freitagabend musste die Polizei zum Tunnel Wiener Platz ausrücken.

Ein gedrehtes Auto sorgt im Tunnel Wiener Platz für Behinderungen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Der Grund: Ein Auto hatte sich kurz nach 20.30 Uhr in der Röhre stadtauswärts aus noch ungeklärter Ursache plötzlich gedreht, wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Zu einem Überschlag sei es glücklicherweise jedoch nicht gekommen. Eine Person stehe leicht unter Schock.

Infolge des Zwischenfalls musste die Fahrtrichtung mit beiden Spuren voll gesperrt werden, wie eine Videoaufnahme zeigt.