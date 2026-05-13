Unfall in Dresden: Straßenbahn erfasst 38-Jährigen an Haltestelle Hygienemuseum

Dresden - Diese zersplitterte Scheibe lässt Schlimmes erahnen: Am Dienstag ist eine Straßenbahn-Linie 1 in Dresden an der Haltestelle Deutsches Hygiene-Museum mit einem Mann (38) kollidiert.

Es sieht schlimm aus: Die Frontscheibe der Bahn ist zersplittert. Das Unfallopfer wurde demnach vermutlich schwer getroffen. © Roland Halkasch

Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden zunächst nur, dass es gegen 16.20 Uhr zu dem Unglück gekommen ist.

Später am Abend teilte die Behörde mit, dass der 38-Jährige allem Anschein nach versehentlich in die Bahn gelaufen sei. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte ein Sprecher weiterhin nichts sagen.

Fotos vom Unfallort zeigen Kopfhörer im Gras. Womöglich hatte der Mann die Straßenbahn deshalb nicht gehört.

In jedem Fall mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe reagieren. Demnach waren die Linien 1, 2, 9 und 12 unterbrochen.