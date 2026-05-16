Vollsperrung zwischen Dresden und Freital: Mindestens eine Person verletzt

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Am Samstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht.

Von Malte Kurtz

Dresden/Freital - Am Samstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.
Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.  © Roland Halkasch

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten zwei Autos gegen 16.20 Uhr kurz vor dem Ortseingang nach Freital, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Der Einsatz ist noch in vollem Gange. Die Fahrbahn ist infolge des Unfalls in beide Richtungen voll gesperrt.

Nach Polizeiangaben wurde mindestens eine Person verletzt.

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Unbestätigten Erstinformationen zufolge sollen jedoch insgesamt fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Die Straße musste voll gesperrt werden.
Die Straße musste voll gesperrt werden.  © Roland Halkasch
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Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie ein beteiligter Nissan mit zerfetzter Fahrerseite auf einem Gehweg steht, während ein VW mit völlig zerstörter Front quer auf der Straße zum Stillstand gekommen ist.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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