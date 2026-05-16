Vollsperrung zwischen Dresden und Freital: Vier Verletzte nach Frontal-Crash

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Am Samstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht.

Von Malte Kurtz

Dresden/Freital - Am Samstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht. Vier Personen wurde verletzt.

Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.
Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.  © Roland Halkasch

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten zwei Autos gegen 16.20 Uhr kurz vor dem Ortseingang nach Freital, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden. Die Fahrbahn wurde infolge des Unfalls in beide Richtungen bis circa 18.55 Uhr voll gesperrt.

Insgesamt vier Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie der Polizeisprecher später am Abend ausführte.

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Nähere Details zum Unfallgeschehen waren am Samstagabend jedoch noch nicht bekannt.

Die Straße musste voll gesperrt werden.
Die Straße musste voll gesperrt werden.  © Roland Halkasch
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Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie ein beteiligter Nissan mit zerfetzter Fahrerseite auf einem Gehweg steht, während ein VW mit völlig zerstörter Front quer auf der Straße zum Stillstand gekommen ist.

Erstmeldung vom 16. Mai, 19.10 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 21.22 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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