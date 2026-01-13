Zwei Frauen bei Unfall in Dresden verletzt

Dresden - Auf der Altenberger Straße in Dresden wurden zwei Autofahrerinnen infolge eines Unfalls verletzt.

Im Stadtteil Striesen wurden zwei Frauen infolge eines Unfalls leicht verletzt. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 11.05 Uhr steuerte eine VW-Fahrerin (51) mit ihrem Golf aus einer Ausfahrt und kollidierte dabei mit einer Opel-Fahrerin (21), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW anschließend noch gegen einen geparkten Toyota Yaris geschleudert.

Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es auf der Altenberger Straße zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen.