Zwei Frauen bei Unfall in Dresden verletzt
Dresden - Auf der Altenberger Straße in Dresden wurden zwei Autofahrerinnen infolge eines Unfalls verletzt.
Gegen 11.05 Uhr steuerte eine VW-Fahrerin (51) mit ihrem Golf aus einer Ausfahrt und kollidierte dabei mit einer Opel-Fahrerin (21), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.
Durch den Zusammenstoß wurde der VW anschließend noch gegen einen geparkten Toyota Yaris geschleudert.
Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es auf der Altenberger Straße zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Opel Meriva mit zerfetztem Radkasten auf der Fahrbahn steht, während der Golf mit zertrümmerter Front in der Fahrerseite des Yaris hängt.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Lucas Friedenhain