Verkehrs-Einschränkungen zum Oberelbe-Marathon: Diese Straßen sind in Dresden dicht!

Dresden - Am morgigen Sonntag findet der 24. VVO Oberelbe-Marathon von Königstein nach Dresden statt. Dazu müssen in der Landeshauptstadt mehrere Straßen gesperrt werden.

Zum VVO Oberelbe-Marathon müssen in Dresden mehrere Straßen gesperrt werden. (Archivbilder) © Montage: Lutz Hentschel, Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, wird die Struppener Straße bis zum Sportpark Ostra/Schlachthofstraße von 7 bis 16.30 Uhr nicht befahrbar sein.

Im Bereich des Terrassenufers muss im gleichen Zeitfenster in westliche Richtung ab der Steinstraße bis zum Bernhard-von-Lindenau-Platz, an der Pieschener Allee vom Ostra-Ufer bis zum Rudolf-Harbig-Weg gesperrt werden.

Für eine halbe Stunde werden ab 9 Uhr zudem die Tolkewitzer Straße ab Ludwig-Hartmann-Straße bis zur Kretschmerstraße sowie die Heinrich-Schütz-Straße/Gustav-Freytag-Straße/Hofmannstraße nicht für den Fahrverkehr freigegeben sein.

In der Zu- und Abfahrt der Autofähre Kleinzschachwitz muss mit Wartezeiten zwischen 9 und 14 Uhr gerechnet werden.

Die zur Fähre führende Buslinie 88 endet in dieser Zeit an der Straßenbahnhaltestelle "An der Freistraße".