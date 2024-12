18.12.2024 12:57 6.042 Vermisster kleiner Junge wird alleine im Zug gefunden!

Ein kleiner Junge der am Bahnhof in Riesa verloren gegangen war, wurde später im Zug in Richtung Dresden von einer Zugbegleiterin gefunden.

Von Calvin Schröder

Riesa/Dresden - In einem unbeobachteten Moment verschwindet ein fünfjähriger Junge am Bahnhof in Riesa. Wenig später wird er von einer aufmerksamen Zugbegleiterin im Regionalexpress Richtung Dresden gefunden. Der kleine Passagier hatte sich am Bahnhof in Riesa unbemerkt in den Regionalexpress nach Dresden geschlichen. © Sebastian Schultz Am gestrigen Dienstag gegen 18.30 Uhr informierte die Zugbegleiterin die Bundespolizei in Dresden.

Bei Ankunft des Zuges warteten die Beamten, um den Fünfjährigen in ihre Obhut zu nehmen. Zuvor hatten seine Eltern ihn beim Polizeirevier Riesa als vermisst gemeldet. Dresden Von Schwurblern umgeben? Neue Gruppe will helfen Nach der Kontaktaufnahme durch die Bundespolizisten machte sich der Vater unverzüglich auf den Weg nach Dresden.

Dort wartete sein Sohn bereits in der Wache der Bundespolizei und konnte ihm glücklicherweise wohlbehalten übergeben werden.

Titelfoto: Sebastian Schultz