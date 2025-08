Versteckt hinter Busch und Laterne: Neuer Superblitzer in Dresden entdeckt

Dresden - Achtung, Autofahrer! Ein weiterer Superblitzer ist auf den Straßen in der Dresdner Innenstadt aufgetaucht.

Ein weiterer Superblitzer steht nun auf der Weißeritzstraße in Richtung Ballsportarena. © Nick-Fabrice Vetter

Neben dem bereits bekannten Standort des mobilen Blitzeranhängers auf der St. Petersburger Straße in Richtung Hauptbahnhof steht nun ein weiterer am Bahnhof Mitte auf der Weißeritzstraße in Richtung Ballsportarena.

Bei den sogenannten "Superblitzern" handelt es sich um mobile Enforcement Trailer, die Straßenteilnehmer davon abhalten sollen, mit überhöhter Geschwindigkeit zu rasen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, statischen Blitzern haben diese Anhänger die Besonderheit, dass sie ihren Standort nach Belieben wechseln können. So kann es sein, dass der "Superblitzer" schon bald an einer anderen Stelle Verkehrssünder zur Rechenschaft zieht.