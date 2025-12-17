Viel Lärm um wenig: Hitzige Gender-Debatte im Stadtrat

Dresden - Immer wieder finden sich in Schriftstücken des Rathauses gegenderte Formulierungen. Ein Dorn im Auge der AfD-Fraktion, die mit einem Antrag gegen Gender-Sprache eine hitzige Debatte im Stadtrat auslöste.

Der Stadtrat befasste sich letzte Woche auch mit dem Gendern. © Thomas Türpe

Demnach sollten Stadtdokumente möglichst keine Gendersternchen, Binnen-Is, Unterstriche oder ähnliche Varianten sogenannter geschlechtergerechter Sprache beinhalten dürfen. Aktuell wird das Gendern im Rathaus flexibel gehandhabt.

"Gendern ist kein Randproblem. Es geht um die Deutungshoheit", erklärte Stadträtin Silke Schöps (50). "Wer gendert, bekennt sich zu einer bestimmten Ideologie." Noch dazu sei Gendern nicht inklusiv, werde vom Großteil der Menschen abgelehnt.

Doch die Rede der AfD-Politikerin stieß etwa Grünen-Stadtrat Moritz Knobel (31) und Stadträtin Anne Herpertz (27, Piraten) sauer auf.

"Das Einzige, was ihr hinkriegt, ist euer komischer rechtsextremer Kulturkampf", schäumte Knobel. "Liebe AfDler:innen", sagte Herpertz etwas spöttisch. "Eine Person der Verwaltung hat gegendert und deshalb ist jetzt das Abendland in Gefahr."

Auch sonst gab es kaum Rückendeckung, schon der federführende Ausschuss hatte den AfD-Vorstoß knapp abgewiesen (fünf Nein-Stimmen, vier Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen).