Es geht weiter: Bis zu diesem Tag entfallen Busse in Dresden wegen Streiks

Dresden - Seit Mittwoch laufen weitere Warnstreiks im Regionalverkehr. In Dresden fallen noch bis einschließlich Freitag einige Busse und eine Fähre aus.

Die Linie 68 ist vom Streik betroffen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie bereits in der vergangenen Woche ist mit erheblichen Ausfällen bei den Buslinien zu rechnen, die von der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft (DVS) im Auftrag der DVB bedient werden: EV 6, 66, 68, 72, 73, 77, 79, 80 (ab 22 Uhr), 81, 84, 85, 88, 89. Auch die Elbfähre zwischen Johannstadt und Neustadt bleibt am Anleger.

Die anderen beiden Fähren (Niederpoyritz und Pillnitz) sollen vom Streik nicht betroffen sein. Ebenso sind alle Straßenbahnen und die DVB-Buslinien (62, 63, 64, 65, 70, 74, 78, 80, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 98 A, 98 B, 98 C) im Einsatz.

Bei den Buslinien 61 und 86 kommt es zu vereinzelten Ausfällen. Wie gewohnt fahren Züge, S-Bahnen und Bergbahnen.

Ab Sonnabend sollte dann wieder alles fahren wie gewohnt. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien im sächsischen Regionalverkehr.