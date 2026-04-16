Von Dresden bis Korsika: Komiker startet ungewöhnliche Reise
Dresden - Der Dresdner Komiker Johannes Kürschner - besser bekannt als Günther Krass - hat sich ein ganz besonderes Projekt überlegt: Er will mit dem Fahrrad von Dresden bis in die Toskana fahren und anschließend mit dem Kajak nach Korsika reisen, um dort die Insel zu umrunden. Dabei überquert er die Alpen aus eigener Kraft. Im Gespräch mit TAG24 erzählt der 36-Jährige, wie es zu der Idee kam.
Bekannt ist Johannes Kürschner vor allem durch das Komikerduo "Günther und Hindrich", das im feinsten Sächsisch Alltagsgespräche sowie typische Dorf- und Stadtszenen überspitzt darstellt.
Da sich sein Bühnenkollege Hindrich alias Franz Müller derzeit eine dreimonatige Auszeit mit seiner Familie in Afrika nimmt, kam Johannes auf den Gedanken, die freie Zeit für ein ungewöhnliches Fahrrad- und Kajakabenteuer zu nutzen.
"Aufgrund dessen, dass ich dadurch bisschen in der Luft hänge, fing das Richtung November an, dass ich mir einen Kopf gemacht habe, was ich Pfiffiges machen könnte", erzählt Johannes gegenüber TAG24.
"Und weil die Spritpreise zu unlukrativ sind, ist Fahren aus eigener Kraft am sinnvollsten, weil ich dagegen bin zu fliegen", ergänzt der Dresdner. Denn er fokussiert sich darauf, sich am "Erdboden ökologisch voranzubewegen".
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Etwa 1200 Kilometer per Fahrrad
Der Start erfolgte schließlich am Samstagmorgen - etwas später als geplant. Denn beim Einstellen der Bremse war Johannes abgerutscht und mit dem Daumen in die Bremsscheibe geraten, wodurch sich sein Tourstart zunächst um einige Tage verzögerte.
Nun ist er aber unterwegs: Mittlerweile hat er bereits Bayern erreicht, übernachtet unterwegs in einer Hängematte und dokumentiert seine gesamte Reise in Beiträgen auf Instagram und YouTube.
Dabei zieht er mit dem Fahrrad einen Anhänger samt Kajak hinter sich her. Das Ganze bringt ordentlich Gewicht mit sich: Das Kajak wiegt rund 17,4 Kilogramm, der Anhänger etwa 25,5 Kilogramm, dazu kommen rund 20 Kilogramm Gepäck sowie sein Fahrrad mit etwa 20 Kilogramm (inklusive Getränke und Ersatzteile).
"Das merkt man auch eindeutig, wenn man irgendwo einen Berg hochmuss", lacht er.
Sein erstes Ziel ist die italienische Hafenstadt Piombino. Insgesamt hat er rund 1200 Kilometer mit dem Fahrrad vor sich sowie weitere 600 Kilometer mit dem Kajak, um Korsika zu umrunden.
Die Tour soll etwa anderthalb Monate dauern
Für die Tour plant er rund anderthalb Monate ein. Seine genaue Route möchte er allerdings nicht öffentlich machen: "Ich mach das, um mal bisschen den Kopf abzuschalten und bisschen zu entspannen."
Kulinarisch setzt er unterwegs vor allem auf praktischen Reiseproviant: "Ich hab das ganze Kajak vollgestopft mit so Outdoor-Nahrung, wo ich einfach nur in den Sack kochendes Wasser schütte und es aufquellen lasse. [...] Damit bin ich gut versorgt. [...] Da sind auch alle Nährstoffe drinne."
Zusätzlich hat er Energie- und Proteinriegel dabei, wird sich aber auch mal einen Veggie-Döner gönnen.
Insbesondere in den sozialen Netzwerken sorgt sein Projekt für Aufmerksamkeit: "Instagram explodiert gerade - das ist der absolute Knaller."
Aber auch unterwegs bleibt er nicht unbemerkt: "Es gibt immer wieder mal paar Leute, die aus dem Busch herausspringen und mit ihrem Handy mit hinterherhechten", so Johannes.
Um einen Teil der Kosten zu decken, hat der Komiker zudem eine Startnext-Seite gestartet, über die man ihn bei seinem Projekt unterstützen kann. Denn bereits die Vorbereitung für das außergewöhnliche Abenteuer hat ihn rund 7000 Euro gekostet.
Sein größtes Ziel bei der gesamten Mission ist neben der sportlichen Herausforderung: "lebend nach Hause zu kommen und gesund - das wäre der absolute Hit in Tüten".
Titelfoto: Bildmontage: Siegfried Michael Wagner