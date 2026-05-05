Kaisermania sorgt für ausgebuchte Hotels: Hier gibt es noch Plätze

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Während die einen entspannt die Sonne genießen, herrscht bei anderen Planungsstress.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Während die einen entspannt die Sonne genießen, herrscht bei anderen Planungsstress. Ob die Kaisermania im August oder der Striezelmarkt im Dezember – die enorme Nachfrage zeigt sich in Dresdner Herbergen schon jetzt.

Bald ist es wieder so weit: Roland Kaiser (73) kommt zurück nach Dresden und sorgt bereits jetzt für ausgebuchte Unterkünfte.
Bald ist es wieder so weit: Roland Kaiser (73) kommt zurück nach Dresden und sorgt bereits jetzt für ausgebuchte Unterkünfte.  © Imago/xcitepress

Anlässlich der berüchtigten Konzerte von Roland Kaiser (73) am Elbufer herrscht auch im a&o Hostel unweit des Hauptbahnhofs erheblicher Andrang. "Doppelzimmer sind bereits komplett ausgebucht", sagt Hostel-Leiter Tamaz Kiasashvili (33) der TAG24-Redaktion.

Wer dennoch spontan anreisen möchte, habe aber noch Optionen: "Es gibt einige Familienzimmer und auch freie Betten in Mehrbettzimmern." Anders sieht es aktuell noch zur Weihnachtszeit aus – zumindest auf den ersten Blick.

"Hier startet die Buchungssaison erst noch." Für die Zeit des Striezelmarkts liege die Auslastung schon jetzt bei rund 30 Prozent.

Dresden: Sachsen rüstet mit Löschfahrzeugen auf
Dresden Sachsen rüstet mit Löschfahrzeugen auf

Das Hostel selbst hat in Dresden eine längere Geschichte. Seit 2007 werden hier Gäste aus aller Welt empfangen.

"Mit 461 Betten in 159 Zimmern finden Alleinreisende, Familien und Gruppen bei uns genau die Unterkunft, die sie suchen."

Hostel-Leiter Tamaz Kiasashvili (33) und Regionalleiterin Heike Pflüger (40) freuen sich über die gute Auslastung.
Hostel-Leiter Tamaz Kiasashvili (33) und Regionalleiterin Heike Pflüger (40) freuen sich über die gute Auslastung.  © Holm Helis
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Neben klassischen Zimmern gibt es im Hostel auch günstige Alternativen

Das Hostel bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten wie das Familienzimmer mit vier Betten und einem eigenen Bad.
Das Hostel bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten wie das Familienzimmer mit vier Betten und einem eigenen Bad.  © Holm Helis

Aktuell sind etwa 350 Besucher im Haus – eine Auslastung von rund 80 Prozent. Dabei sind nicht nur die Nationalitäten der Anreisenden bunt gemischt.

"So international wie unsere Gäste, so multikulturell ist auch unser Team", betont die Regionalleiterin Heike Pflüger (40). Neben klassischen Zimmern gibt es im a&o Hostel auch günstige Alternativen wie den Schlafsaal – teilweise schon ab 13 Euro pro Nacht.

Wer also noch nach einer Schlafmöglichkeit für die kommenden Events in Dresden sucht, sollte sich beeilen. Infos: aohostel.de

Titelfoto: Fotomontage/IMAGO/xcitepress

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