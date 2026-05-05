Kaisermania sorgt für ausgebuchte Hotels: Hier gibt es noch Plätze

Dresden - Während die einen entspannt die Sonne genießen, herrscht bei anderen Planungsstress. Ob die Kaisermania im August oder der Striezelmarkt im Dezember – die enorme Nachfrage zeigt sich in Dresdner Herbergen schon jetzt.

Bald ist es wieder so weit: Roland Kaiser (73) kommt zurück nach Dresden und sorgt bereits jetzt für ausgebuchte Unterkünfte. © Imago/xcitepress

Anlässlich der berüchtigten Konzerte von Roland Kaiser (73) am Elbufer herrscht auch im a&o Hostel unweit des Hauptbahnhofs erheblicher Andrang. "Doppelzimmer sind bereits komplett ausgebucht", sagt Hostel-Leiter Tamaz Kiasashvili (33) der TAG24-Redaktion.

Wer dennoch spontan anreisen möchte, habe aber noch Optionen: "Es gibt einige Familienzimmer und auch freie Betten in Mehrbettzimmern." Anders sieht es aktuell noch zur Weihnachtszeit aus – zumindest auf den ersten Blick.

"Hier startet die Buchungssaison erst noch." Für die Zeit des Striezelmarkts liege die Auslastung schon jetzt bei rund 30 Prozent.

Das Hostel selbst hat in Dresden eine längere Geschichte. Seit 2007 werden hier Gäste aus aller Welt empfangen.

"Mit 461 Betten in 159 Zimmern finden Alleinreisende, Familien und Gruppen bei uns genau die Unterkunft, die sie suchen."