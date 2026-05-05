Sachsen rüstet mit Löschfahrzeugen auf
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Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) hat 15 neue Tanklöschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung an die insgesamt sieben sächsischen Landkreise übergeben.
Die zehn "Tanklöschfahrzeuge Wald" und fünf Großtanklöschfahrzeuge wurden zur Umsetzung der 2023 erarbeiteten Waldbrandschutzkonzeption des Freistaats angeschafft, wie das Innenministerium mitteilte.
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"Die Waldbrandbekämpfung wird höchstwahrscheinlich zur Tagesroutine für unsere Feuerwehr", sagte Schuster bei der Übergabe vor der Staatskanzlei in Dresden.
Das zeige unter anderem das aktuelle Brandgeschehen in der Böhmischen Schweiz.
Titelfoto: Steffen Füssel, Steffen Fuessel