Sachsen rüstet mit Löschfahrzeugen auf

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Zur Waldbrandbekämpfung übergab Sachsens Innenminister Armin Schuster insgesamt 15 neue Löschfahrzeuge an sieben sächsische Landkreise.

Von Jakob Anders

Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) hat 15 neue Tanklöschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung an die insgesamt sieben sächsischen Landkreise übergeben.

Insgesamt 15 neue Tanklöschfahrzeuge wurden von Innenminister Armin Schuster (64) an Sachsen übergeben.
Insgesamt 15 neue Tanklöschfahrzeuge wurden von Innenminister Armin Schuster (64) an Sachsen übergeben.  © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Die zehn "Tanklöschfahrzeuge Wald" und fünf Großtanklöschfahrzeuge wurden zur Umsetzung der 2023 erarbeiteten Waldbrandschutzkonzeption des Freistaats angeschafft, wie das Innenministerium mitteilte.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) vor den Löschfahrzeugen.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) vor den Löschfahrzeugen.  © Steffen Füssel, Steffen Fuessel
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"Die Waldbrandbekämpfung wird höchstwahrscheinlich zur Tagesroutine für unsere Feuerwehr", sagte Schuster bei der Übergabe vor der Staatskanzlei in Dresden.

Das zeige unter anderem das aktuelle Brandgeschehen in der Böhmischen Schweiz.

Titelfoto: Steffen Füssel, Steffen Fuessel

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