27.05.2026 11:30 Wegen Till Lindemann: Protest gegen eine Kunstausstellung in Dresden

Künstler Holger John erhielt studentischen Gegenwind zu seiner Ausstellung, nachdem er gemeinsame Bilder mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zeigte.

Von Jörg Schurig Dresden - Der Dresdner Künstler Holger John (66) sieht sich anonymen Anschuldigungen von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) ausgesetzt.

Ein Banner für Holger Johns (66) Ausstellung "Alles so schön bunt hier" wurde zerschnitten. © Robert Michael/dpa Bereits vor seiner aktuellen Ausstellung "Alles so schön bunt hier" im Glaskuppelbau der Hochschule habe es Hinweise auf massive Störversuche während der Vernissage am 30. April gegeben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Tagen sei ein Banner für die Ausstellung zerschnitten und ein Gittertor vor dem Gebäude wiederholt mit Schlössern blockiert worden. Bei einem Gespräch im Rektorat habe man ihm mitgeteilt, dass Studenten die Schließung der Schau forderten. John zufolge bezieht sich der Protest nicht auf seine Arbeit, sondern auf seine Person. Auf der Vernissage seien Bilder ausgelegt worden, die ihn zusammen mit Till Lindemann (63) zu einer Vernissage in Holger Johns Galerie zeigen. Dresden Arbeiten sollen mehrere Jahre dauern: Jetzt wird der Landtag saniert Hier stellte Till Lindemann als Grafiker seine Arbeiten aus. Der 63-Jährige stand 2023 im Zentrum schwerer Vorwürfe. Mehrere Frauen hatten teilweise anonyme Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Lindemann wies das vollständig zurück. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte im August 2023 ihre Ermittlungen gegen den Rockstar mangels hinreichenden Tatverdachts ein.

Künstler spricht von Rufschädigung

Holger John vor der Hochschule für bildende Künste. © Robert Michael/dpa Aus einem Foto mit Lindemann Schlüsse auf sein eigenes Verhalten zu ziehen, sei hanebüchen, sagte John. Er habe sich nichts zuschulden kommen lassen und sei bisher auch noch nie angefeindet worden. Wenn es seinerseits ein Fehlverhalten in der Vergangenheit gegeben habe, hätte ihn die Hochschule nie für eine Ausstellung eingeladen. Die Anschuldigungen seien ruf- und geschäftsschädigend. Er selbst sei keine Mimose, habe überhaupt nichts gegen Kritik und würde seinen Kritikern auch gern Rede und Antwort stehen. Dresden Nach monatelanger Umgestaltung: Toeplerpark erstrahlt im neuen Glanz Doch die Aktionen im Kontext der Ausstellungen gingen zu weit. Rektor Oliver Kossack und Kanzler Jochen Beißert ist nach eigenen Angaben nicht bekannt, wer hinter den Protestaktionen steckt. Gleiches gelte für das Motiv der Täter. "Die Hochschule hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die HfBK Dresden hat nach jedem Eingriff den Zugang zur Ausstellung wiederhergestellt. Beschädigte Sachen wurden beziehungsweise werden entweder ersetzt oder repariert." Zudem habe man weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

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Studierende kritisieren Ausstellung von Holger John