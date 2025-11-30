1.873
Für Zehntausende Weihnachtsfans ist er die Nummer eins: Dresdner Striezelmarkt in Zahlen
Dresden - Hoch die (Glühwein-)Tassen, ran an die Wurst oder einfach nur zwischen den weihnachtlich geschmückten Buden schlendern? Auf Deutschlands ältestem Weihnachtsmarkt, dem Dresdner Striezelmarkt, gibt's all das und viel mehr bis zum 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr (außer Heiligabend: 10-14 Uhr) zu erleben.
TAG24 hat dem Striezelmarkt mal gründlich auf den "Zahn" gefühlt. Außer Karies durch die vielen Süßigkeiten haben wir vor allem viele weihnachtliche Zahlen entdeckt.
- 1434 wurde der Striezelmarkt erstmals offiziell in einer Urkunde bestätigt. Damit gilt er als Deutschlands ältester beurkundeter Weihnachtsmarkt. 2025 findet der bereits 591. Dresdner Striezelmarkt statt.
- 90.000 Besucher täglich werden auf dem Striezelmarkt erwartet.
Weihnachtsmärkte Dresden Altkötzschenbroda lockt mit Lichterpfad und Handwerkskunst
- 20 Meter misst die diesjährige Striezeltanne, eine 50 Jahre alte Veitchs-Tanne, die eigentlich in Japan beheimatet ist und von einer Familie aus Dresden-Altfranken gespendet wurde.
- 260.000 Lichterpunkte an zwei Lichterketten von insgesamt 2160 Metern Länge schmücken den Weihnachtsbaum des Striezelmarktes.
- 263 Bewerbungen für 216 verfügbare Stände auf dem Striezelmarkt gingen in diesem Jahr bei der Stadt ein. Insgesamt 27 Händler präsentieren Erzgebirgische Volkskunst.
Von Weihnachtsmarkttassen bis zur Großen Bergparade
- 85.000 Tassen hat die Firma Kannegießer aus Neukirch in Champagner-Beige gefertigt, die in diesem Jahr von Engel und Bergmann geziert werden. Die Striezelmarkttassen können gegen ein Pfand von fünf Euro als Erinnerungsstück mit nach Hause genommen werden. Außerdem gibt es auch wieder eine nummerierte Sonderedition, die auf 591 Stück limitiert ist. Diese gibt es online unter striezeltaler.de/shop/ zu kaufen.
- 9 Betriebe wurden von einer Jury ausgewählt, die sich in der Newcomer-Hütte - direkt neben der Hauptbühne - erstmals ganz gebührenfrei präsentieren können. Sie wechseln sich im Wochenrhythmus ab.
- 14,61 Meter hoch ist die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide. Das traditionelle Pyramidenfest findet am 13. Dezember um 13.30 Uhr statt. Ebenfalls ein Rekord: Der größte begehbare erzgebirgische Schwibbogen misst eine Höhe von 6,63 Meter und eine Breite von 13,30 Meter und schmückt seit 2009 den Striezelmarkt.
Weihnachtsmärkte Dresden Der 591. Dresdner Striezelmarkt überzeugt dieses Jahr mit diesen Besonderheiten
- 500: Erstmals seit 2011 findet in diesem Jahr wieder die Große Bergparade statt. So werden am 20. Dezember über 500 Trachtenträger und Bergmusiker von 29 Bergknapp- und Brüderschaften aus fast allen sächsischen Bergbaugebieten in historischen Uniformen aufziehen. Die Aufstellung beginnt um 16 Uhr am Terrassenufer.
- 0351-4882412 lautet die Nummer des Weihnachtsmanns, der vom 1. bis 23. Dezember täglich von 17.30 bis 19 Uhr telefonisch erreichbar sein wird. Alternativ können Wunschzettel auch in den Briefkasten am Märchenhaus geworfen werden.
Wegen Striezelmarkt: DVB erwarten zehntausende Fahrgäste mehr als üblich
- 125 Cent ist der Wert der diesjährigen Sonderbriefmarke des Striezelmarktes von PostModern. Diese sowie passende Weihnachtskarten sind beim Weihnachtspostamt in der Touristischen Information im Info-Pavillon erhältlich. Vor dem Pavillon steht dann auch gleich ein PostModern-Briefkasten für die Weihnachtspost bereit.
- 730.000 Fahrgäste erwarten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) täglich in der Adventszeit - 120.000 mehr als sonst üblich.
- 1801: Nächstes Jahr steht ein halbrundes Jubiläum an. Dann wird der Pflaumentoffel 225 Jahre alt. So ist das beliebte Mitbringsel aus zusammengesteckten Trockenpflaumen seit 1801 urkundlich belegt. Das Symbol des Striezelmarktes wurde früher von armen Striezelkindern verkauft und soll Glück bringen.
- 20: Zum traditionellen Stollenfest am 6. Dezember startet ab 10 Uhr am Kulturpalast der einstündige Festumzug mit mehr als 20 Bildern und 500 Teilnehmern. In Begleitung des Dresdner Stollenmädchens Johanna Worm führt die Route vorbei am Residenzschloss, entlang des Fürstenzuges, bis zur Frauenkirche und zurück zum Kulturpalast.
- 11 Striezeltaler erhalten die Besucher für zehn Euro, mit denen sie auch offiziell auf dem Striezelmarkt bezahlen können. Die Taler sind in der Dresden Information (QF Passage, Hauptbahnhof, Striezelmarkt) erhältlich.
Das volle Programm und noch mehr Infos gibt's auf: striezelmarkt.dresden.de.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, picture alliance / epd-bild