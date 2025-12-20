Gebührenstreit treibt Kosten hoch: Welche Musik läuft eigentlich auf dem Striezelmarkt?

Dresden - Leise rieselt der Schnee - doch noch leiser ist es auf Dresdens Weihnachtsmärkten . Wegen hoher GEMA-Gebühren wurde die Musikauswahl stark eingeschränkt. Damit es trotzdem festlich bleibt, läuft in diesem Jahr eine Mischung aus lizenzfreier und kostenpflichtiger Musik, mal auf der Bühne, mal über zentrale Lautsprecher.

Für die Standbesitzer Christiane (78) und Ulrich Wandera (64) gehört Musik zum Weihnachtsmarkt wie Rosinen in den Stollen. © Eric Münch

Der Gebührenstreit schwelt seit Jahren. Immerhin hat die GEMA den Veranstaltern nun erstmals einen "Rabatt" von 35 Prozent eingeräumt. Wie teuer das wird, zeigt sich aber erst nächstes Jahr. Denn nur Musik, deren Urheber seit mehr als 70 Jahren tot sind, ist wirklich gratis.

Dass Musik für viele unverzichtbar ist, hören die Striezelmarkt-Händler täglich. Christiane Wandera (78), die mit ihrem Bruder Ulrich (64) Holzschnitzereien verkauft, bringt es knapp auf den Punkt: "Das wär' wie Ei ohne Salz." Ganz ohne Beschallung wäre ein Weihnachtsmarkt für die beiden undenkbar.

Wie vorsichtig die Stadt mittlerweile plant, zeigt ein Blick aufs Vorjahr: 48.664 Euro wurden gezahlt, "obwohl nur noch an drei Tagen pro Woche ein GEMA-pflichtiges Programm gespielt wurde", so die Stadt auf TAG24-Anfrage.

Bei voller Beschallung wären es etwa 85.000 Euro gewesen. Das hätte "einer Verzehnfachung gegenüber den Zeiten vor 2020 entsprochen".