Hier könnt Ihr nach den Feiertagen weiterhin Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken!
Dresden - Wer noch nicht genug hat von Bratwurst, Glühwein und gebrannten Mandeln, der kann beruhigt sein. Denn in Sachsen bleiben so einige Weihnachtsmärkte geöffnet.
Passend zum Namen öffnen die Dresdner Rauhnächte vom 27.12. bis zum 6.1. im Stallhof ihre Pforten. Augustusmarkt und der weihnachtliche Neumarkt bleiben uns bis zum 4.1. erhalten.
Pirna freut sich über die Verlängerung des Canalettomarkts bis zum 30. Dezember.
In Meißen wird der Weihnachts- zum Wintermarkt verlängert und öffnet auch zum Neujahrsfest bis 18 Uhr.
Und wer schon im Januar die Vorsätze über Bord werfen will, der kann sie sich in Leipzig schöntrinken. Denn der "kauzige Wintermarkt" am Elsterbecken bleibt dort bis zum 18. erhalten. Wie beim Lotto gilt: Alle Angaben ohne Gewähr.
Titelfoto: 123rf/elennika