In Dresdens Stadtteilen wird's heimelig: Diese Märkte öffnen bis zum 1. Advent

Dresden - Leuchtende Sterne, geschmückte Bäume, gebrannte Mandeln: Nicht nur auf dem Striezelmarkt ist die Weihnachtszeit eingeläutet. Auch in den Stadtteilen und Ortschaften wird's festlich.

Auch der Elbhangfest-Weihnachtsmarkt in Loschwitz lädt zum Besuch ein. © imago images/Sylvio Dittrich

"Die meist eintägigen, liebevoll organisierten Weihnachtsmärkte bieten Raum für besinnliche Momente, regionale Handwerkskunst und persönliches Miteinander", lädt das Rathaus zum Besuch ein.

Eine Auswahl bis Sonntag, dem ersten Advent:

• Ab Donnerstag startet der kleinste Weihnachtsmarkt in Altreick. Geöffnet mittwochs bis sonntags ab 16 Uhr im Fachwerkhaus Altreick (Altreick 19).

• Freitag um 17 Uhr ist Sternenzauberfest in Laubegast. Los geht's vor dem Herrenhaus (Österreicher Straße 39).

• Sonnabend von 10 bis 20 Uhr ist der Langebrücker Straßenweihnachtsmarkt an der Hauptstraße (01465 Dresden). Vereine machen Weihnachtsprogramm, Händler bieten Waren feil. Mit Kinderkarussell und am Nachmittag Ponyreiten.