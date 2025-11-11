Mehr Schutz: Dresden will Sicherheit auf Weihnachtsmärkten verstärken

Dresden - Die Stadt Dresden will die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten rund um den bekannten Striezelmarkt in diesem Jahr erhöhen.

Die Dresdner Weihnachtsmärkte sollen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. (Archivfoto) © Holm Helis

"Generell ist es so, dass ja der Altmarkt und der Neumarkt immer schon ein geschlossenes Zufahrtsschutzsystem hatten", sagte Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) mit Blick auf die bereits ergriffenen Maßnahmen.

Auf dem Striezelmarkt etwa verhindern mobile Sperren die Zufahrt von Autos.

"Wo wir das Sicherheitskonzept entscheidend weiterentwickelt haben, das sind unsere ganzen Konzessionsmärkte", sagte Pratzka.

Damit seien etwa die Weihnachtsmärkte in der Hauptstraße und der Prager Straße gemeint. Über die Details will die Stadt in der kommenden Woche informieren.