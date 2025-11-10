Mängel bei der Sicherheit: Magdeburger Weihnachtsmarkt darf nicht öffnen

Magdeburg - Aufgrund von Mängeln bei der Sicherheit erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt (vorerst) keine Genehmigung. Darüber informierte am Abend die Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) den Stadtrat in einer Sondersitzung.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll eigentlich ab 20. November öffnen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Laut einer Mitteilung der Stadt bemängelte das Landesverwaltungsamt das Sicherheitskonzept und wies die Stadt an, dem Entwurf nicht zuzustimmen.

Als fehlerhaft wurde der Zufahrtsschutz, der für Fahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen notwendig sein müsse, aufgeführt. Außerdem hätten wohl Einlasskontrollen durchgeführt werden müssen, um den Weihnachtsmarkt nicht zu einem erneuten Anschlagsziel zu machen.

Ebenso wurde der Jugendschutz kritisiert.

Außerdem wollte die Weihnachtsmarktgesellschaft nicht die "generelle Verantwortung von Terror und Amokereignissen" übernehmen und auch nicht das Gelände einzäunen.

"Trotz der gegenteiligen Rechtsauffassung, die wir gegenüber dem Landesverwaltungsamt in dieser Frage haben, wird die Landeshauptstadt aufgrund der Weisung des Amtes vorerst keine Genehmigung für den diesjährigen Weihnachtsmarkt erteilen können", stellte Borris klar.

Als Öffnungszeit für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg war der Zeitraum von 20. November bis 29. Dezember angedacht.