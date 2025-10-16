Finnisches Weihnachtsdorf muss umziehen: Hier befindet sich der neue Standort
Dresden - Standortwechsel in Dresden: Ab Ende November wird das zum dritten Mal wiederkehrende Finnische Weihnachtsdorf vom Postplatz weichen müssen.
Wie ein Eintrag auf der Betreiber-Website verrät, befinden sich die Buden, Tipis und Feuerstellen künftig am Dr.-Külz-Ring vor der Altmarkt-Galerie.
Gegenüber TAG24 wollte sich Marktchefin Olga Vallin (31) zunächst nicht zu den Gründen für den Umzug äußern. "Wir sind noch in Gesprächen mit der Stadt", sagte sie bloß.
Das Rathaus erklärte auf Anfrage, dass der Aufwand zur Gewährleistung der Sicherheit für den bisherigen Veranstaltungsbereich durch Zufahrtssperren unverhältnismäßig wäre, wie eine regelmäßige Prüfung ergeben habe.
Es müsse daher eine adäquate Ausweichfläche gefunden werden. Diese liegt nun offenbar rund fünf Minuten Fußweg vom bisherigen Standort entfernt nahe der belebten Prager Straße.
Im Sommer musste bereits das Stadtfest vom Postplatz gestrichen werden. Der Organisator erklärte damals, dass zu wenige Terrorsperren zur Verfügung stünden. Rund 1,9 Millionen Euro investiert die Stadt im aktuellen Jahr in die Anschaffung neuer Elemente.
Titelfoto: Eric Münch