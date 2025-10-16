Finnisches Weihnachtsdorf muss umziehen: Hier befindet sich der neue Standort

Dresden - Standortwechsel in Dresden : Ab Ende November wird das zum dritten Mal wiederkehrende Finnische Weihnachtsdorf vom Postplatz weichen müssen.

Das "Finn Village" wird zumindest für die kommende Saison vom Postplatz verbannt. Als Ausweichlösung dient ein Platz am Dr.-Külz-Ring. © Eric Münch

Wie ein Eintrag auf der Betreiber-Website verrät, befinden sich die Buden, Tipis und Feuerstellen künftig am Dr.-Külz-Ring vor der Altmarkt-Galerie.

Gegenüber TAG24 wollte sich Marktchefin Olga Vallin (31) zunächst nicht zu den Gründen für den Umzug äußern. "Wir sind noch in Gesprächen mit der Stadt", sagte sie bloß.

Das Rathaus erklärte auf Anfrage, dass der Aufwand zur Gewährleistung der Sicherheit für den bisherigen Veranstaltungsbereich durch Zufahrtssperren unverhältnismäßig wäre, wie eine regelmäßige Prüfung ergeben habe.

Es müsse daher eine adäquate Ausweichfläche gefunden werden. Diese liegt nun offenbar rund fünf Minuten Fußweg vom bisherigen Standort entfernt nahe der belebten Prager Straße.