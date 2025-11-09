 2.828

Stolze Tanne steht schon auf diesem Weihnachtsmarkt wie eine Eins

Auf dem Dresdner Augustusmarkt wurde am Sonnabend bereits die 14 Meter hohe Nordmanntanne aufgestellt.

Von Benjamin Schön

Dresden - Nachdem auf dem Striezelmarkt schon seit dem 1. November der große Weihnachtsbaum steht, zieht nun auch der Dresdner Augustusmarkt nach. Am Sonnabend wurde auf dem Jorge-Gomondai-Platz die rund 14 Meter hohe Nordmanntanne aufgestellt.

Unter den Augen zahlreicher Zuschauer wurde die Tanne an ihren Platz gehoben.
Unter den Augen zahlreicher Zuschauer wurde die Tanne an ihren Platz gehoben.  © Thomas Türpe

Wie jedes Jahr sorgt das Technische Hilfswerk (THW) Pirna mit schwerem Gerät und viel Fingerspitzengefühl für den sicheren Transport und das Aufrichten des grünen Riesen.



Die stolze Tanne stammt diesmal aus Graupa, einem Ortsteil von Pirna. Dort wurde der Baum von einer Familie gespendet.

Ab dem 27. November öffnet der Augustusmarkt dann offiziell seine Pforten.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Weihnachtsmärkte Dresden: