Stolze Tanne steht schon auf diesem Weihnachtsmarkt wie eine Eins

Dresden - Nachdem auf dem Striezelmarkt schon seit dem 1. November der große Weihnachtsbaum steht , zieht nun auch der Dresdner Augustusmarkt nach. Am Sonnabend wurde auf dem Jorge-Gomondai-Platz die rund 14 Meter hohe Nordmanntanne aufgestellt.

Wie jedes Jahr sorgt das Technische Hilfswerk (THW) Pirna mit schwerem Gerät und viel Fingerspitzengefühl für den sicheren Transport und das Aufrichten des grünen Riesen.

Die stolze Tanne stammt diesmal aus Graupa, einem Ortsteil von Pirna. Dort wurde der Baum von einer Familie gespendet.

Ab dem 27. November öffnet der Augustusmarkt dann offiziell seine Pforten.