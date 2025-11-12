Striezelmarkt rückt näher: Überraschung bei Bratwurst, Glühwein und Programm

Dresden - Die Aufbauarbeiten für den 591. Striezelmarkt (Eröffnung am 26. November) laufen auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Programmpunkte - und eine kleine Überraschung bei Bratwurst, Glühwein und Co.

Stefan Heilig (49), Leiter Kommunale Märkte im Amt für Wirtschaftsförderung, zeigt die beiden Lichterfiguren des Marktes: Engel (l.) und Bergmann. © Steffen Füssel

Die beiden zentralen Genussmittel des bekanntesten Weihnachtsmarktes Deutschlands kosten in dieser Adventszeit mit Preisen zwischen 4,50 und 5 Euro genauso viel wie im Vorjahr.

Auch gebrannte Mandeln bleiben mit 4,50 Euro pro 100 Gramm auf gleichem Niveau. Leichte Preisanpassungen nach oben werden beim Stollen erwartet, das Pfand pro Tasse oder Becher steigt von 4 auf 5 Euro.

Auf 216 verfügbare Standplätze kamen 263 Bewerbungen - Tendenz steigend. "Das zeigt, dass der Markt nach wie vor attraktiv ist", sagt Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU).

Erstmals seit 2011 findet wieder die Große Bergparade statt: Am Samstag, 20. Dezember (16 Uhr), ziehen über 500 sächsische Bergleute und -frauen durch die Altstadt, begleitet von ihren Vereinen, Kapellen und Orchestern.