Für Zehntausende Weihnachtsfans ist er die Nummer eins: Dresdner Striezelmarkt in Zahlen

Dresden - Hoch die (Glühwein-)Tassen, ran an die Wurst oder einfach nur zwischen den weihnachtlich geschmückten Buden schlendern? Auf Deutschlands ältestem Weihnachtsmarkt, dem Dresdner Striezelmarkt, gibt's all das und viel mehr bis zum 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr (außer Heiligabend: 10-14 Uhr) zu erleben.